In Regione via libera della commissione sanità ai 20 milioni di euro per l’ospedale di Piacenza

Disco verde dalla commissione Sanità presieduta da Ottavia Soncini al recepimento dell’intesa tra Stato e Regioni per nuove risorse relative alla la realizzazione dell’hospice di Modena, un milione di euro aggiuntivo rispetto a quelli già previsti, e del nuovo ospedale di Piacenza, 20 milioni aggiuntivi rispetto a quelli già previsti.

Soddisfazione per le nuove risorse è stata espressa dalle consigliere Pd Katia Tarasconi. “Ringrazio Regione e Governo, sono fondi molto importanti per la provincia di Piacenza: ora non ci sono più abili, chi ne ha la responsabilità colga la palla al balzo e si metta all’opera” ha detto la consigliera piacentina, così come Francesca Maletti ha sottolineato che “per il territorio di Modena si tratta di risorse molto rilevanti, che avranno una ricaduta positiva sui cittadini”. Dal canto suo Igor Taruffi (ER Coraggiosa) ha espresso forte soddisfazione sull’assegnazione aggiuntiva di risorse per il comparto sociosanitario all’Emilia-Romagna, ma ha ribadito le perplessità di ER Coraggiosa sulle modalità, e non sull’opportunità, con cui si sta procedendo a progettare il nuovo ospedale di Piacenza.

Simone Pelloni (Lega) ha invitato a fare presto nel realizzare l’ospedale di Piacenza e ha sottolineato come le risorse per Modena non possano essere concentrate solo nella zona centrale del territorio.

L’intervento della consigliera Dem Katia Tarasconi – “Regione Emilia-Romagna e Governo hanno fatto la loro parte: anche i fondi aggiuntivi per il nuovo ospedale di Piacenza sono stanziati. Ora tocca al Comune di Piacenza prendere definitivamente in mano la situazione”. E’, in estrema sintesi, il senso dell’intervento che la consigliera regionale del Pd Katia Tarasconi ha tenuto in sede di Commissione sanità a Bologna. Un intervento a commento della delibera con cui la Giunta regionale propone all’Assemblea legislativa di prendere formalmente atto dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni lo scorso 14 settembre; un’intesa con la quale il Governo dispone l’assegnazione di ulteriori 21 milioni alla Regione Emilia-Romagna da utilizzare sulla Sanità. E di questi 21 milioni, ben 20 sono destinati a Piacenza e in particolare alla realizzazione del nuovo ospedale.

“Ora è stata formalizzata anche l’ultima parte di un percorso complicato – commenta Tarasconi – Un percorso che riconosce a Piacenza uno stanziamento senza precedenti per la costruzione di un’opera assolutamente indispensabile per la collettività. Adesso però è necessario che non si perda tempo e ci si metta nelle condizioni di realizzare il progetto del nuovo ospedale in modo che veda la luce in tempi ragionevoli e non fra un secolo. Altrimenti tutti gli sforzi saranno stati inutili e rischiamo di perdere i fondi che ci sono stati assegnati”.

E per realizzare il progetto serve l’area. Su questo particolare aspetto torna a insistere la consigliera dem, che insieme agli esponenti del Pd piacentino (segreteria e gruppo consigliare) si è già espressa chiaramente qualche giorno fa chiamando in causa direttamente la sindaca di Piacenza. “Siamo preoccupati – ribadisce Tarasconi – e lo siamo perché ad oggi il Comune non ha ancora la disponibilità dell’area sulla quale dovrà essere edificato il nuovo ospedale”. E prosegue: “L’area individuata e scelta, ma non ancora acquisita, è l’area Farnesiana 6, un’area agricola fuori dalla tangenziale che noi giudichiamo inadeguata per una serie di motivi più volte spiegati. Siamo stati accusati di fare della polemica sterile. In realtà riteniamo che scegliere un’area agricola che impone varianti ed è a rischio ricorsi sia una scelta sbagliata. Sbagliata per tutti i piacentini”.

E conclude, tornando su aspetto cruciale: “A Piacenza abbiamo l’ex Pertite, ovvero un’area enorme già a disposizione del Comune senza costi; un’area che potrebbe ospitare ampiamente un nuovo e moderno ospedale rimanendo all’interno della città e consentendo allo stesso tempo la realizzazione di un parco nel rispetto del volere dei piacentini che in questo senso si sono già espressi; un parco che altrimenti, senza i lavori per il nuovo ospedale, non si farà mai”.