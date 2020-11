In sella ubriaco insieme a un amico, motociclista denunciato e mezzo sequestrato

Durante i servizi di pattugliamento per limitare il contagio da Covid19, i militari della Guardia di Finanza di Piacenza hanno anche denunciato una persona a bordo di un motociclo per guida in stato di ebbrezza.

Il centauro, con un tasso alcolemico di 1,86 gr/l, stava trasportando un’altra persona e, al momento del controllo, era intento a tenere in equilibrio, a seguito di una caduta e con notevole difficoltà, il mezzo sul quale viaggiava.

Il motociclo, inoltre, è stato contestualmente sottoposto a sequestro amministrativo in quanto sprovvisto di copertura assicurativa.