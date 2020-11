In trasferta dalla ‘zona rossa’ e in giro dopo le 22, 7 persone sanzionate dai carabinieri

Negli ultimi giorni le pattuglie dei carabinieri del comando provinciale di Piacenza, coadiuvati dai colleghi delle squadre d’intervento operativo (S.I.O.) del IV° Battaglione di Mestre, nel corso dei predisposti servizi di controllo del territorio finalizzati anche a verificare il rispetto delle disposizioni governative emanate per contenere la diffusione del contagio da “covid-19” hanno sanzionato alcune persone ritenute responsabili dell’inosservanza delle disposizioni emanate.

In particolare in Castel San Giovanni la sera del 18 novembre sono stati sanzionati quattro giovani studenti, tra i 18 e i 22 anni, due ragazze e due ragazzi, residenti a Milano, sorpresi a bordo di un’autovettura, che senza un giustificato motivo di lavoro, necessità o salute si erano allontanati dalla loro regione indicata come “zona rossa”. Sono stati, inoltre, segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti in quanto dopo un attento controllo è stata rinvenuta nello loro disponibilità circa 15 grammi di marijuana, nascosta in un involucro. Al conducente è stata anche ritirata la patente di guida.

Stessa sorte è capitata la notte del 18 novembre a due operai stranieri di 29 e 20 anni, domiciliati in città, che sono stati fermati a bordo di un’utilitaria a Mortizza. Sono stati controllati e sanzionati perché erano fuori in orario non consentito senza un giustificato motivo di necessità. Uno di loro aveva con se’ pochi grammi di marijuana e per questo è stato segnalato quale assuntore.

Sempre il 18 novembre, di sera, stavolta a San Nicolò a Trebbia un 40enne, con precedenti penali, è stato fermato e sanzionato perché era in giro in orario non consentito senza un giustificato motivo di salute, lavoro o necessità. Con se’ aveva, anche, un involucro con una dose di cocaina e per questo oltre che ad essere stato segnalato quale assuntore di cocaina, gli è stata pure ritirata la patente di guida.