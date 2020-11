“In un tratto di via Emilia manca ancora l’illuminazione, interventi di manutenzione superficiali”

Un nostro lettore ci segnala ancora diverse lacune in riferimento all’illuminazione pubblica in zona Sant’Antonio a Piacenza.

“Devo purtroppo segnalare – scrive -, per la terza volta in pochi giorni, il mancato funzionamento dell’illuminazione pubblica nel tratto della via Emilia Pavese civico 127 e poi in via Bertucci (compreso il sottopasso ferroviario). Questi tratti di strade non hanno beneficiato degli interventi di rimedio che fortunatamente sono stati posti in atto nel restante tratto della via Emilia Pavese nel centro di Sant’Antonio”.

“L’impressione che riceve il cittadino – aggiunge – è che gli interventi di manutenzione siano effettuati con superficialità: le segnalazioni effettuate erano comprensive delle varie strade al buio e il fatto che si sia intervenuto solo su alcune lasciando altre adiacenti e visibili senza riparazione dovrebbero indurre l’ente pubblico a meglio sorvegliare le imprese a cui sono affidati i lavori”.