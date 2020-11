In una settimana oltre 1.500 controlli anti covid: 50 sanzioni e una persona denunciata

Continua sempre più intensa nel piacentino l’attività di controllo anti-assembramento, come stabilito nelle riunioni di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

In campo – in città e in provincia, sulle arterie principali, sulle zone di confine e ai caselli autostradali – il personale della Polizia di Stato, Carabinieri (con un incremento strutturale in organico di 30 unità) e Guardia di Finanza, con il supporto delle Specialità e del Reparto Prevenzione e Crimine della Polizia, dei militari delle Compagnie di Intervento Operativo (C.I.O.) dei Carabinieri ed in concorso con i servizi disposti dalle Polizie locali del territorio, con l’ausilio, nel fine settimana, anche di pattuglie appiedate.

Attività che ha portato, nella settimana dal 23 al 29 novembre, ad effettuare 577 servizi con l’impiego di 1233 uomini; con specifico riguardo all’ottemperanza alle normative anti-covid, sono state oggetto di verifica 1396 persone e 184 attività o esercizi commerciali: 47 le sanzioni a carico di cittadini e 3 ad esercizi commerciali; una persona è stata denunciata, mentre due attività sono state chiuse in via provvisoria. Nel solo fine settimana sono state controllate 516 persone e 87 attività con 36 sanzioni, tre delle quali nei confronti di esercizi commerciali.

“Forte – evidenzia la Prefettura in una nota – è il senso di responsabilità manifestato dalla comunità piacentina anche se si sono verificati isolati casi di mancato rispetto delle normative. Nell’assoluto rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della diffusione del Covid 19, nel week end la città di Piacenza è stata al centro della cultura e dell’arte promuovendo e sostenendo con impegno e determinazione l’iniziativa dell’ostensione dell’”Ecce Homo”. Un Cristo “pietoso” che condivide e fa suo il dolore degli uomini di questo tempo, il nostro dolore. Un grazie, per l’emozione e per le riflessioni che il volto del Cristo ha suscitato, con la potenza della grande Arte, in felice coincidenza con l’inaugurazione dell’esposizione di un altro tesoro artistico della città di Piacenza: il “ritratto di signora” di Klimt, finalmente restituito all’ammirazione del pubblico con le modalità consentite atteso il perdurare dello stato di emergenza sanitaria”.