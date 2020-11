Incendio al mercato ortofrutticolo, un arresto. Era già stato denunciato per episodi anologhi

Incendio al mercato ortofrutticolo, un arresto.

A finire in manette un operaio tunisino di 29 anni, in regola con il permesso di soggiorno. Il giovane era già stato denunciato nel luglio scorso perché ritenuto responsabile di altri 6 episodi analoghi: avrebbe dato fuoco ad alcune sterpaglie in via Millo, viale Sant’Ambrogio – parcheggio pendolari, un gruppo elettrogeno in via Duca degli Abruzzi. Nella primavera del 2019 era già denunciato per aver vandalizzato complessivamente 33 auto, tra gennaio ed aprile, nell’area del parcheggio della stazione e del quartiere Roma.

Nel tardo pomeriggio del 6 novembre è stato appiccato un incendio nell’ex mercato ortofrutticolo: grazie alla segnalazione di un cittadino, che lo avrebbe visto uscire dall’area di via Colombo, e la sinergia tra squadra mobile e volanti, il 29enne è stato arrestato nei pressi della stazione.

Il processo inizierà l’11 dicembre, l’operaio al momento è ai domiciliari con la possibilità di potersi recare al lavoro.