Inchiesta Levante, “Io estraneo allo spaccio, revocati gli arresti domiciliari”

“Posso finalmente tirare un primo sospiro di sollievo”.

Ad affermarlo – tramite una nota – è l’imprenditore edile piacentino Davide Jamai, coinvolto nell’inchiesta Odysseus riguardante i fatti della Caserma “Levante” di Piacenza. Jamai si era dichiarato fin dall’inizio estraneo ai fatti contestati: “La mia principale colpa – scrive nel testo giunto in redazione – è stata quella di essere l’ex marito di Maria Luisa Cattaneo, attuale compagna dell’appuntato Giuseppe Montella (principale indagato dell’inchiesta, ndr). Ho pertanto, come spesso accade, mantenuto buoni e continuativi rapporti con Maria Luisa e con l’appuntato”.

“Montella – prosegue -, nel corso di alcune conversazioni telefoniche, mi menzionava come implicato nello spaccio di sostanze stupefacenti, con investimenti finanziari addirittura in Ibiza. Ebbene, le scrupolose indagini della Guardia di Finanza hanno accertato che tali affermazioni non avevano alcun fondamento, tanto che il filone di indagine è stato completamente abbandonato. Pertanto martedì 3 novembre il tribunale ha notificato ai miei legali la cessazione della misura cautelare (arresti domiciliari) attivata nei miei confronti lo scorso ottobre”.

Nelle prossime settimane verrà pronunciata la sentenza definitiva. Nei giorni scorsi il gip del tribunale di Piacenza ha accolto la richiesta di giudizio immediato per 16 indagati nell’ambito dell’inchiesta: cinque i carabinieri coinvolti che hanno scelto il rito abbreviato, mentre un collega andrà a dibattimento con la prima udienza fissata per il 17 dicembre.