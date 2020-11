Incidente a Cortemaggiore, due auto fuori strada. Occupanti illesi

Forse un sorpasso azzardato è all’origine dell’incidente avvenuto poco dopo le 8 di giovedì 26 novembre lungo la strada che da Chiavenna Landi conduce a Cortemaggiore (Piacenza).

Una Fiat Punto e una Jeep Renegade si sono scontrate in via Giuseppe Galluzzi – lungo la strada provinciale 587 – ed entrambe le auto sono finite ai lati opposti della carreggiata, terminando la corsa nei campi. Immediati i soccorsi sanitari, giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza Val D’Arda e l’auto infermieristica del 118 del Pronto Soccorso di Fiorenzuola. Fortunatamente gli occupanti delle due autovetture sono rimasti illesi e non hanno avuto necessità di ricorrere alle cure ospedaliere.

I vigili del fuoco di Piacenza sono intervenuti con una squadra per la messa in sicurezza dei veicoli incidentali. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli agenti della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Bassa Val D’Arda Fiume Po.