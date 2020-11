“Incinta di 5 mesi, sto aspettando da una settimana il tampone dopo il contatto con un positivo”

Incinta di 5 mesi, da oltre una settimana sta aspettando di essere contattata dall’Ausl di Piacenza per fare il tampone, dopo essere stata a contattato con una persona risultata essere positiva al coronavirus.

A raccontare la spiacevole esperienza è una giovane residente in provincia di Piacenza.

“In seguito a un contatto diretto con soggetto positivo a covid-19, dopo aver richiesto info al numero verde AUSL e al numero per prenotazione tamponi, mi viene richiesto di inviare una mail a “Segreteriacovid@ausl.pc.it” che nella quale indicavo i miei dati – sono residente in un Comune in provincia di Piacenza, i dati del mio medico di base – in Lombardia, dal quale già avevo ottenuto impegnativa per effettuazione tampone -, i dati della persona risultata positiva e tutt’ora ricoverata presso ospedale di Pavia, i miei recapiti e il mio attuale stato di gravidanza – racconta la giovane -. L’operatrice con la quale ho parlato mi ha chiesto di specificarlo, sottolinearlo etc, di modo che la situazione venisse immediatamente segnalata, così da poter ricevere assistenza immediata. La suddetta segnalazione è stata inoltrata in data 5 novembre 2020″.

“In data 6 novembre 2020 inoltro precisazioni e finalmente ricevo riscontro… Semplicemente un “Abbiamo inoltrato la sua segnalazione ai sanitari competenti. Saluti”. Faccio presente che, in data 9 novembre mi sono recata presso una clinica privata per effettuare un test sierologico – dice la ragazza -.

Non mi sembra corretto dover spendere 200 euro in tamponi, perché ovviamente serve risultare negativi 2 volte, quando dovrei averlo gratuitamente, considerando che dispongo anche dell’impegnativa medica”.

“Ad oggi, 13 novembre, non ho ancora ricevuto una chiamata dall’Ausl o da chi di dovere, per poter prenotare il tampone. Non è servito nemmeno essere già in possesso dell’impegnativa del mio medico nella quale si precisava il contatto diretto con un soggetto positivo. Questo dimostra la scarsa assistenza di cui godiamo”.