In questa prima parte di settimana, si mantiene stabile il tempo a Piacenza.

Secondo le previsioni Arpae, lunedì 9 novembre è attesa una giornata per larga parte serena o poco nuvolosa, con temperature massime pomeridiane tra i 12 gradi sui rilievi e i 16 gradi in pianura.

Nelle giornate successive, nonostante non dovrebbero registrarsi precipitazioni, è previsto l’arrivo di nebbia e foschia: martedì 10 novembre, al mattino in pianura nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi cielo velato per nubi alte; nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso; dalla sera nuvoloso con banchi di nebbia. Mercoledì 11 novembre, al mattino nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia; nel pomeriggio in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera nuvoloso con banchi di nebbia.