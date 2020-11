Installazione nuova segnaletica in via Castello, giovedì divieto di sosta e transito

L’amministrazione comunale di Piacenza comunica che, al fine di consentire l’effettuazione dei lavori di installazione della segnaletica verticale, a partire dalle ore 8 e indicativamente sino alle ore 13 di giovedì 5 novembre (salvo modifiche di orario per eventuali imprevisti), in via del Castello saranno istituiti i divieti di sosta con rimozione forzata e di transito per tutti i veicoli (esclusi i residenti, le Forze dell’Ordine e i mezzi autorizzati), mentre in via San Bernardo e in vicolo Dell’Asse sarà in vigore il divieto di transito, sempre per tutti i veicoli ma con l’esclusione dei residenti, delle Forze dell’Ordine e dei mezzi autorizzati.

Si sottolinea che – conclude il comune -, terminati i lavori, via Castello sarà riaperta al transito veicolare a senso unico di marcia con direzione da piazza Borgo a viale Malta.