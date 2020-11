Interrogazione parlamentare del M5s, “Posticipare elezioni Bonifica, l’Emilia Romagna intervenga”

“E’ necessario che i Ministeri competenti stimolino urgentemente la Regione Emilia Romagna per posticipare le elezioni degli amministratori dei consorzi di bonifica, calendarizzate il prossimo dicembre, e bloccare la presentazione delle liste elettorali che andrebbe fatta entro il 23 novembre”.

E’ questa la richiesta formulata in una interrogazione parlamentare presentata dal senatore Gabriele Lanzi (M5S), facilitatore agli affari interni per l’Emilia Romagna e membro della Commissione Industria, Commercio e Turismo, e sottoscritta anche dai senatori Emiliano Romagnoli Maria Laura Mantovani, Michela Montevecchi e Marco Croatti nonché da oltre 30 senatori del Movimento. “In piena pandemia – continua Lanzi – con la possibilità di spostamento fortemente compromessa e l’impossibilità di molti consorziati di partecipare alla tornata elettorale, appare evidente come questa sarà viziata in maniera negativa dalle limitazioni e come alla fine i votanti si ridurranno a poche decine di persone.

Il rinvio della data di presentazione delle liste e delle elezioni dei consorzi di bonifica, anche se solo di qualche mese, darebbe più tempo per organizzare una volta per tutte il voto telematico. Questa soluzione, attesa da ormai un decennio ma mai realmente perseguita, agevolerebbe tanti cittadini nelle formalità del voto anche alla luce dei problemi di mobilità legati all’emergenza sanitaria in atto. Solleciterò anche i Prefetti delle Province di tutta la Regione affinché intervengano per bloccare queste elezioni che possono essere definite solo come improvvide e inopportune” ha concluso Lanzi.