iocomproafiorenzuola, l’iniziativa per sostenere il commercio locale

“Think global, think local”. Pensa pure in grande ma non dimenticare che le cose migliori puoi trovarle vicino a te, a cominciare dal negozio sotto casa: si può tradurre liberamente così lo slogan della campagna pubblicitaria e sociale lanciata durante il primo lockdown ed ora fondamentale per il Natale, dall’amministrazione comunale di Fiorenzuola D’Arda e dall’associazione ‘Vetrine in centro storico’ per promuovere e rilanciare gli acquisti nei negozi cittadini.

Uno slogan particolarmente importante per la concomitanza fra il difficile periodo vissuto dal commercio di vicinato a causa delle ben note limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19 e l’approssimarsi delle festività natalizie che da sempre costituiscono una benefica “boccata di ossigeno” per botteghe e piccole attività. L’invito, quindi, è quello “di spegnere il computer, accantonare la smania di comprare on line dai grandi colossi dell’e-commerce e uscire da casa, con tutte le basilari precauzioni del caso, per una passeggiata fra le vie e le piazze cittadine con la certezza di potere fare acquisti in assoluta tranquillità grazie agli stretti protocolli di sicurezza messi in atto dai negozianti”. Un messaggio sociale per aiutare e sostenere il commercio locale, che serve per sensibilizzare il cittadino all’acquisto locale.

“Dobbiamo sempre guardare il bicchiere mezzo pieno – sottolinea Lorenza Rossi, assessore comunale al Commercio – anche nelle situazioni peggiori. Il 2020 è stato un anno difficile psicologicamente ed economicamente, ma possiamo ancora fare la differenza. Riscopriamo il piacere di una passeggiata in sicurezza tra i nostri negozi, approfittiamo di questo periodo in cui la nostra libertà è limitata per acquistare i regali di Natale e ciò che ci serve direttamente dai commercianti locali”. Anche dall’associazione “Vetrine in centro”, nata nel 2012 per sostenere e promuovere le attività del commercio, del turismo e dei servizi della città arriva, rilanciato dal sito web ufficiale e dai canali social, il medesimo appello. “Acquistando locale aiuti la tua città e l’ambiente facendo shopping in modo completamente sicuro e comodo, in negozio o tramite consegna a domicilio” è l’invito rivolto ai clienti con l’elenco dei servizi messi in campo per venire incontro alle loro esigenze come il recapito a casa dei beni comprati, gli acquisti su appuntamento e le sessioni di shopping esclusive con i consigli di un “personal stylist”.

Il tutto con un occhio di riguardo all’approssimarsi della festa più attesa dell’anno: “Stiamo lavorando – assicura Rossi – per rendere l’atmosfera di Fiorenzuola magica durante il periodo Natalizio e quindi sarà veramente piacevole girare tra le boutique. Possiamo trovare tutto ciò che ci serve proprio sotto casa nostra, proposte di qualità e il piacere di parlare e farsi consigliare durante gli acquisti”. “Fiorenzuola – assicurano all’unisono amministratori e negozianti – è una città sicura!”.