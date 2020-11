La Croce Bianca cerca nuovi volontari, al via corso on line

La pandemia non può fermare il volontariato, che, anzi, ha necessità di nuova linfa per proseguire a supporto della cittadinanza piacentina.

La Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza, organizzazione tra le più attive del nostro territorio, che nella scorsa primavera ha incrementato in maniera significativa il numero di interventi ed è tutt’ora molto impegnata su più fronti, cerca nuovi volontari in diversi settori, organizzando una “formazione protetta” a distanza. A comunicare il nuovo corso sono stati il presidente Fabrizio Velieri, il coordinatore dell’area gestione volontari Alessandra Grana e il coordinatore settori operativi e di emergenza e “nuovo membro” della direzione nazionale ANPAS Paolo Rebecchi.

I percorsi formativi previsti sono i seguenti:

– soccorritore sulle ambulanze di emergenza in convenzione 118 e/o di trasporto

– autista ambulanze e mezzi in emergenza in convenzione 118 e/o di trasporto

– operatore di sala radio e Protezione Civile (interna)

– autista e/o operatore di trasporto servizi sociali (auto e pulmini)

E’ possibile iscriversi ad uno o a più percorsi, compilando la domanda per diventare volontario direttamente sul sito dell’associazione alla pagina www.crocebiancapc.org, o ritirando la domanda cartacea presso la sede a Piacenza in Via Emilia Parmense n° 19. Le iscrizioni verranno chiuse domenica 13 Dicembre, mentre la lezione di presentazione si svolgerà “on line” in data Martedì 15 Dicembre alle ore 21.00. Gli iscritti riceveranno un link per poter partecipare. Le successive lezioni si svolgeranno principalmente on line, mentre eventuali lezioni pratiche si svolgeranno nel rispetto delle norme anti – contagio. Sul sito internet sono presenti i riferimenti per chiedere dettagli e approfondimenti