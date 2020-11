La lotta alla violenza di genere parte dalla scuola: ecco il progetto “Disegnare buone relazioni”

Disegni, réclame, video, post e “meme” sui social. Così circa 130 ragazzi di alcuni istituti e realtà educative piacentine – al momento sono coinvolte classi di Casa del Fanciullo, Enaip, Colombini – proveranno a dare il loro contributo per contrastare e prevenire la violenza sulle donne, lanciando un messaggio positivo a coetanei e adulti.

Il progetto, al via, non a caso, nel mese di novembre – il 25 cade la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – si chiama “Disegnare buone relazioni” ed è promosso, grazie ad un contributo regionale di poco più di 10mila euro, dalla Provincia di Piacenza e dal CIPM Emilia-Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, i cui operatori si occupano del coordinamento operativo.

I dettagli dell’iniziativa sono stati presentati nella mattinata del 6 novembre da tutti i rappresentanti delle realtà coinvolte.

“Si tratta di un progetto davvero importante, che agisce sul versante della prevenzione – ha detto Valentina Stragliati, consigliere provinciale delegato alle Pari Opportunità -. La violenza di genere, purtroppo, è un fenomeno che non si è arrestato neanche in tempi di pandemia, anzi. I dati ci dicono che nei mesi del lockdown primaverile sono aumentati i conflitti all’interno dei nuclei familiari, con tanti casi di maltrattamenti non solo fisici, ma anche psicologici ed economici”.

“Partire dai giovani e dal loro contesto naturale, la scuola, per diffondere la cultura della prevenzione diventa cruciale: i ragazzi ci possono insegnare tanto”.

Ma come saranno coinvolti concretamente gli studenti piacentini? “Allo stato attuale, il progetto prevede la realizzazione di 6 percorsi, suddivisi in 3 incontri da 2 ore ciascuno – hanno spiegato Elena Di Blasio e Glenda Marafante, psicoterapeute di CIPM Emilia-Centro Italiano per la Promozione della Mediazione -. L’idea alla base è di fare una prevenzione primaria, facendo riflettere innanzitutto i giovani su stereotipi e pregiudizi che quotidianamente assorbono attraverso i media, la pubblicità e la cultura in cui sono immersi. Da questo primo tassello, l’obiettivo è aiutarli a sviluppare un pensiero critico, in modo che diventino reali osservatori del mondo che li circonda e non solo ricettori passivi.

Successivamente – hanno aggiunto – porteremo alla loro attenzione alcuni casi di cronaca che consistono in atti di prevaricazione all’interno di una relazione – amicale o affettiva – quando questa finisce. La tematica, nello specifico, è quella del revenge porn, una vendetta che vuole distruggere l’immagine sociale e l’identità della persona che la subisce. Si tratta di un fenomeno in aumento tra i giovani, a cui bisogna insegnare che costruire buone relazioni significa anche sapere accettare e tollerare conflitto e frustrazione.

La fase finale del progetto – per cui vorremmo realizzare un momento collettivo conclusivo tra aprile e maggio 2021, anche se bisogna capire se sarà in presenza o a distanza – consiste quindi nella creazione di pensieri positivi sulla parità di genere, che superino stereotipi e pensieri sbagliati. In questo senso, avremo anche la vetrina della pagina social “Piacenza Memes”, che ospiterà alcuni di questi messaggi”.