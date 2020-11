La minoranza di Rivergaro attacca “Record di assenze per l’assessore Mongilardi”

“Record di assenze per l’assessore Mongilardi”, è l’accusa rivolta da Michele Maschi, consigliere di opposizione “Noi per Rivergaro”, in un’interpellanza sottoposta all’amministrazione guidata da Andrea Albasi.

“Andrea Mongilardi è attualmente assessore con delega a Cultura, Pubblica Istruzione, Commercio, Turismo, Informatica, Sport, Tempo libero, Associazioni, Politiche giovanili e Pari opportunità. Da quando si è insediato vi sono state 189 votazioni di Giunta, di cui diverse svolte in videoconferenza – scrive Michele Maschi in una nota inviata in redazione -. L’assessore Mongilardi è stato assente a ben 167 votazioni, ottenendo perciò l’88% di assenze; inoltre le votazioni che riguardavano i suoi ambiti sono state 63 e di queste ha partecipato solamente a 7, raggiungendo l’89% di assenze. Oltre a questi numeri da record, la minoranza rivergarese ha notato che tra le rare volte in cui Mongilardi era presente, vi sono le 3 votazioni per patrocinare o finanziare l’associazione River Life, associazione di cui lo stesso Mongilardi era presidente fino a poco tempo prima delle elezioni amministrative”.

“Tra gli altri elementi accertati dall’opposizione, emerge che l’assessore non ha mai illustrato delibere di propria competenza nelle sedute del Consiglio Comunale. Inoltre Mongilardi non è riuscito a portare a termine gli impegni di cui si era fatto carico, come il progetto di valorizzazione dei sentieri, per il quale sono state perse due possibilità di finanziamento pubblico, e la riqualificazione del campetto basket di via Mezzadri. Anche i lavori della Commissione Ambiente, di cui Mongilardi è presidente, procedono a rilento: in circa un anno e mezzo ha convocato la Commissione solo 3 volte, e dei punti di cui si doveva occupare – tra cui la gestione dei rifiuti di piazza Dante – nulla è stato fatto”.

Il consigliere Michele Maschi ha così presentato un’interpellanza al Sindaco per chiedere “se ritenga ammissibile questo numero di assenze”.