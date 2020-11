La “Navetta 64” di Absolute Yachts premiata al Best of Boats Award 2020

Riconoscimento prestigioso per Absolute Yachts, cantiere nautico che produce yacht di lusso con sede a Podenzano (Piacenza): la sua “Navetta 64” è stata premiata giovedì 19 novembre a Berlino in occasione del Best of Boats Award 2020, unico premio a livello mondiale per la motonautica istituito nel 2014 che ha come obiettivo quello di individuare le migliori imbarcazioni in base a 5 categorie di uso reale: migliore per i principianti, per la famiglia, per il divertimento, per la pesca e per i viaggi.

Ed è proprio in quest’ultima classe che Navetta 64 – definita “The Absolute Pathfinder” – si è posizionata sul gradino più alto del podio, sotto un’attenta selezione di una giuria composta da giornalisti nautici accumunati da una grande esperienza nel settore e dalla passione per il collaudo di nuovi modelli. “E’ uno dei più grandi yacht che si sia mai visto nella categoria dei 60 piedi: lo spazio a bordo è immenso, aperto e luminoso. Oltre all’incredibile cabina armatoriale a prua, la nuova Navetta 64 ha un beach club a poppa. È qualcosa di speciale.” Questa la motivazione ufficiale della giuria Best of Boats 2020.

In una serata trasmessa in diretta streaming, la Navetta 64 è stata eletta Best for Travel 2020 dalla giuria internazionale composta da 18 giornalisti di varie testate che hanno annunciato i vincitori nelle diverse categorie tra i 21 finalisti ufficiali, individuando in questi le novità internazionali di motonautica in tutta Europa. “E’ sempre un’emozione essere nominati per un riconoscimento così, e soprattutto vincere!” afferma Cesare Mastroianni, VP Sales & CCO Absolute, in collegamento streaming dalla sede del cantiere, in provincia di Piacenza -. Il concetto Navetta è nato alcuni anni fa per realizzare barche che permettano all’armatore di viaggiare ovunque senza mai sentirsi lontano da casa. In particolare abbiamo chiamato questo progetto “The Absolute Pathfinder” proprio perché a bordo della Navetta 64 puoi viaggiare ovunque desideri senza limiti.”