La Palestrina Club vince l’oro a squadre ai campionati interregionali di ginnastica artistica

Sono andati in scena il 14 novembre, a Fermo, i campionati interregionali di ginnastica artistica a squadre. Le migliori formazioni di Emilia-Romagna, Marche, Umbria ed Abruzzo si sono sfidate nel Campionato Allieve Gold 3A, Zona Tecnica 4, riservato alle giovani ginnaste nate tra il 2012 e il 2010.

La nostra città era rappresentata dall’associazione sportiva La Palestrina Club, che già lo scorso anno aveva ben figurato, ottenendo l’argento. Nonostante la stagione particolare, caratterizzata da un lungo stop forzato degli allenamenti, le giovani atlete della compagine piacentina non si sono abbattute, ma hanno continuato ad impegnarsi al massimo, lavorando per centrare quello che era l’obiettivo della stagione: la qualificazione al campionato italiano a squadre. Il team, composto da Dalila Bongiorni (2012), Andree Alice Massari (2011), Aurora Razzini (2010) e Gaia Sebastiani (2011), con una prova di carattere, non si è limitata a centrare l’obiettivo preposto, ma ha sbaragliato la concorrenza, vincendo un meritatissimo oro, imponendosi nettamente sulle altre nove formazioni e guadagnandosi il titolo di campionesse interregionali.

Decisamente soddisfatto il tecnico dell’associazione, Debora Pareti: “E’ un risultato non solo sperato, ma fortemente cercato e voluto. Le bambine non si sono mai perse d’animo, abbiamo lavorato alacremente, sia durante il periodo del lockdown, dove effettuavamo sedute di allenamento online, sia in palestra quando è stato possibile riprendere. A poche settimane dalla gara una ginnasta ha dovuto sospendere la preparazione, in quanto, pur essendo risultata negativa ai test, la sua classe era stata posta in quarantena. Nonostante questi disagi, non abbiamo mai smesso di credere nel nostro potenziale. Il punteggio ottenuto in questa gara è il nono in Italia per la nostra categoria, motivo per cui stiamo perfezionando gli esercizi, con l’obiettivo di ottenere un buon risultato ai prossimi campionati nazionali, in programma il primo weekend di dicembre, a Rimini”.