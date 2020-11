La Questura di Piacenza “Maltrattamenti in famiglia in aumento, 98 i casi nel 2020”

Maltrattamenti in famiglia in aumento nei primi 9 mesi del 2020 a Piacenza. Secondo i dati diffusi dalla Questura in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, gli episodi sarebbero 98 contro i 79 denunciati nello stesso arco di tempo nel 2019.

Sono invece 40 gli episodi di stalking e atti persecutori (42 nel 2019) e 15 i reati di violenza sessuale (21 nel 2019).

Dati che dimostrano come spesso gli atti di violenza e prevaricazione si consumino tra le mura domestiche, per questo la Polizia di Stato da anni promuove la campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”, con la distribuzione di materiale informativo e momenti di incontro informale con la popolazione.