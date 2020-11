La serenata dell’alpino Stefano alla moglie Carla fa il giro del mondo

La serenata dell’alpino Stefano Bozzini alla moglie Carla ha fatto il giro del mondo. Un gesto di tenerezza e di infinito amore che ha conquistato le pagine delle più prestigiose testate internazionali.

Come abbiamo già scritto, non potendo andare a trovare la moglie, ricoverata all’ospedale di Castelsangiovanni, le ha dedicato una serenata con la sua fisarmonica, dal cortile della struttura.

La moglie ha assistito dalla finestra, accompagnata da alcune infermiere. Come è noto, per limitare il contagio da covid, in tutte le strutture sanitarie e socio assistenziali di Piacenza sono state sospese le visite ai degenti.

Così Stefano Bozzini, 81 anni, alpino di Castelsangiovanni, ha trovato un modo alternativo per essere vicino alla moglie Carla, con la quale è sposato da 47 anni. La sua serenata è stata ripresa dalla Cnn e ha conquistato anche il The Guardian e il Daily Mail.