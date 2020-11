Prima parte di settimana tra nuvole, foschia e qualche pioggia a Piacenza.

Martedì 3 novembre – le previsioni Arpae – è attesa una mattinata segnata da locali foschie o banchi di nebbia in pianura, mentre sui rilievi previsto molto nuvoloso con deboli piogge. Nel pomeriggio in pianura tendenza ad aumento della nuvolosità, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli; dalla sera in pianura nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso.

Temperature minime del mattino saranno comprese tra 10 °C sui rilievi e 13 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 13 °C sui rilievi e 17 °C in pianura.

Mercoledì 4 novembre, la giornata sarà segnata da un cielo molto nuvoloso con piogge deboli.

Temperature minime del mattino comprese tra 10 °C sui rilievi e 12 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 14 °C sui rilievi e 16 °C in pianura.