Ladri abbandonano 36 macchine da caffè e un’auto rubata vicino al sottopasso dell’A21

Dopo aver ricevuto una segnalazione, nel primo pomeriggio del 19 novembre i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza si recano al sottopasso vicino all’A21, nei pressi del “My Golf Club”.

Lì viene recuperata una Ford Ka, risultata essere stata rubata dal golf club. Nelle immediate vicinanze, poi, hanno recuperato anche 18 scatoloni che contenevano 36 macchine da caffè. I carabinieri hanno accertato che gli scatoloni erano parte di refurtiva di un furto che era avvenuto la notte prima nel piazzale antistante la vicina area di servizio della A21 ai danni di un autoarticolato lì parcheggiato.

Per il furto sono in corso le indagini da parte della polizia stradale di Alessandria. Per questo tutta la refurtiva è stata consegnata alla stradale per il prosieguo dell’attività d’indagine.