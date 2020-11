Tempo di confetti rossi per 17 studenti del coro di infermieristica della sede di Piacenza. Per loro la laurea è arrivata, così come altri 85 colleghi dell’ateneo di Parma, con un mese di anticipo rispetto al programma.

“Complimenti ai 17 studenti del corso di Infermieristica della sede di Piacenza – scrive l’Asl sulla propria pagina Facebook -. Da oggi il nostro territorio ha quindi a disposizione diversi professionisti pronti a entrare al più presto in servizio per la seconda ondata della pandemia. Il gruppo piacentino dei nuovi infermieri spicca anche per i brillanti risultati ottenuti: tre studenti si sono laureati con il massimo dei voti (110/110) e addirittura quattro anche con la lode!”.

“Un successo ancora più straordinario se si pensa che, su indicazione del Ministero, le sessioni di laurea sono state anticipate di un mese, obbligando i ragazzi a completare esami e tirocini prima di quanto programmato”.