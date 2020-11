Lavori a Castelsangiovanni e a Pontedellolio, ecco come cambia la viabilità

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati lavori per il ripristino e il consolidamento della sovrastruttura stradale in vari tratti delle strade provinciali n. 10R Padana Inferiore e n. 412R di val Tidone in Comune di Castel San Giovanni.

Al fine di evitare situazioni di pericolo e considerata l’impossibilità di mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli, è stato disposto il senso unico alternato, regolato da movieri, dalle ore 8 alle ore 17 dal 5 al 6 novembre lungo le strade provinciali n. 10R (Padana Inferiore), alla progressiva chilometrica 167+200, e n. 412 R (Val Tidone) alla progressiva chilometrica 43+750.

Modifiche alla viabilità sono in programma anche a Pontedellolio, per consentire i lavori di riparazione del parapetto in lato sinistro del manufatto di attraversamento del torrente Nure. Per eseguire l’intervento in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone il senso unico alternato regolato da movieri il 5 novembre, dalle ore 8 e 30 alle ore 16, lungo la Strada provinciale n. 654R di Val Nure, dal km 18+400 al km 18+500 nel centro abitato del paese.