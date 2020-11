Lavori in un cantiere di via Maddalena, lunedì 16 novembre limitazioni al traffico

Per consentire lo scarico di materiale edile per un cantiere, dalle ore 9 alle 12 di lunedì 16 novembre, in via Maddalena a Piacenza, nel tratto compreso fra il civico n° 20 e l’intersezione stradale formata con via Beverora, saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata nonché quello di circolazione, divieto quest’ultimo dalla cui osservanza saranno esonerati i mezzi a servizio del cantiere di lavoro, i quali potranno circolare in entrambe le direzioni di marcia e sostare per le operazioni di scarico.

Lo fa sapere l’Amministrazione Comunale in una nota. Inoltre – prosegue il comunicato -, nel restante tratto di via Maddalena non interessato dai lavori, per i soli residenti il senso unico di circolazione sarà revocato.