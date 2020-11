Lavori in via Castellana e San Giuliano: divieto di sosta e limitazioni alla circolazione

Lavori in via Castellana e via San Giuliano a Piacenza: le limitazioni al traffico decise dal Comune.

VIA SAN GIULIANO – Per consentire l’esecuzione di un trasloco, dalle ore 7 alle ore 14 di venerdì 20 novembre, in via San Giuliano, nel tratto in prossimità del civico 6, saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata nonché quello di circolazione, divieto quest’ultimo dalla cui osservanza saranno esonerati i mezzi a servizio del cantiere di lavoro, i quali potranno circolare in entrambe le direzioni di marcia e sostare per le operazioni di trasloco.

VIA CASTELLANA – Per consentire l’effettuazione di un intervento su un impianto di telefonia mobile – informa l’Amministrazione – , dalle ore 8 alle ore 20 di lunedì 23 e martedì 24 novembre, in via Castellana, nel tratto in prossimità del civico 11, saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata nonché quello di circolazione, divieto quest’ultimo dalla cui osservanza – per entrambe le direzioni di marcia – saranno esonerati i mezzi a servizio del cantiere di lavoro (i quali potranno circolare e sostare per le operazioni di manutenzione), i veicoli dei residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posto auto accedenti alle proprietà private ubicate nella via e i mezzi di soccorso.