Lavori nel parcheggio del polichirurgico, sabato posti auto limitati

L’Azienda Usl di Piacenza comunica che, nella giornata di sabato 14 novembre, la capacità del parcheggio auto del polichirurgico (ospedale di Piacenza) sarà limitata.

Dalle ore 6 alle 17 sono infatti in programma le operazioni di smontaggio e trasporto della gru utilizzata per i cantieri delle Terapie intensive e Rianimazione. In loco – spiega Ausl – sarà posizionata apposita segnaletica per indicare i percorsi da utilizzare nell’occasione. È consigliabile – la raccomandazione – in quella giornata servirsi degli altri parcheggi limitrofi all’ospedale, come per esempio quelli di via XXI Aprile, via Anguissola e via Monte Carevolo.