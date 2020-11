Le polveri sottili tornano nella norma, stop alle misure emergenziali

Il bollettino Arpae diffuso oggi, 19 novembre, conferma il rientro dei valori limite di Pm10 che avevano determinato, nei giorni scorsi, l’adozione di misure aggiuntive di emergenza anti-inquinamento, come previsto dal Piano integrato regionale per l’aria dell’Emilia Romagna.

Lo fa sapere l’Amministrazione Comunale di Piacenza in una nota, che annuncia, di conseguenza, come da domani, venerdì 20 novembre, saranno quindi in vigore le consuete restrizioni al traffico che dal 1° ottobre al 31 marzo, dal lunedì al venerdì tra le 8.30 e le 18.30, sanciscono il divieto di circolazione per le auto e i veicoli commerciali a benzina pre Euro ed Euro 1, diesel sino alla tipologia Euro 3 inclusa, ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro.

A Piacenza, nello specifico, dopo 5 giorni consecutivi “fuorilegge”, i dati relativi alle pm10 rilevati dalle centraline Arpae hanno fatto registrare, negli ultimi tre giorni, valori di 37, 44, 41 microgrammi per metro cubo. Numeri che rientrano nella soglia massima consentita, fissata a 50 microgrammi per metro cubo, e che quindi hanno consentito la rimozione delle misure emergenziali.