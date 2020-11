Lenzino, via al cantiere per il ponte provvisorio. Pronto tra cinque mesi

“A partire da domani, 24 novembre, Anas darà avvio alla fase di cantiere per la realizzazione del ponte provvisorio sul fiume Trebbia nei comuni di Cerignale e Corte Brugnatella, in Provincia di Piacenza”.

Ad annunciarlo la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, che aggiunge: “E’ un importante risultato per il territorio ottenuto con la collaborazione di tutti gli enti interessati che oggi hanno rilasciato, in tempi record, i rispettivi pareri, consentendo ad Anas di approvare il progetto definitivo dell’opera”. Anas ha informato che sono in fase di completamento le indagini geognostiche e le operazioni di bonifica dagli ordigni bellici. In merito al programma di realizzazione, i tempi sono stimati in 5 mesi, che potranno essere ottimizzati e contratti sulla base di scelte operative e costruttive effettuate in fase di cantiere con l’appaltatore.

Il ponte provvisorio sul fiume Trebbia, necessario per garantire in tempi rapidi la mobilità nell’area, a seguito del cedimento del ponte Lenzino avvenuto lo scorso 3 ottobre, verrà realizzato da Anas tramite imprese già contrattualizzate con Accordo Quadro. L’impalcato del ponte sarà realizzato con elementi di acciaio modulare, tipo ponte Bailey, già disponibili sul mercato. Le opere in elevazione (spalle e pile) saranno realizzate in calcestruzzo armato. La produzione, il montaggio e il varo dell’impalcato completeranno l’opera.

Le maggiori difficoltà realizzative sono da ascriversi alla natura delle lavorazioni che si svolgeranno in una stagione sfavorevole nell’alveo del fiume o comunque in zone limitrofe. Una volta completato il ponte provvisorio potranno transitare tutti i mezzi, tranne i trasporti eccezionali.