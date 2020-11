Libertà personale in tempi di covid: martedì 1 dicembre webinar tra riflessioni giuridiche e filosofiche

Libertà personale in tempi di covid: martedì 1 dicembre, ore 20:30, la Consulta del Collegio Sant’Isidoro, le Acli provinciali di Piacenza, il Meic e l’Associazione degli ex studenti del Collegio Sant’Isidoro, organizzano un webinar per discutere implicazioni e criticità legate alle restrizioni imposte a causa della pandemia.

“La pandemia da Coronavirus – commentano gli organizzatori presentando l’iniziativa – e l’esigenza di evitare il collasso del sistema sanitario nazionale hanno comportato la necessità di imporre numerose limitazioni alle libertà dei cittadini. Tali misure, com’è noto, stanno impattando pesantemente negli ambiti lavorativo, scolastico, culturale, ludico-sportivo, religioso e sanitario, incidendo di fatto su tutti i rapporti civili, etico-sociali, economici e politici e comportando di fatto una sospensione delle libertà costituzionali in nome dell’emergenza. A fronte dell’importanza del tema e delle sue ripercussioni concrete nella vita di tutti i giorni è stato organizzato un webinar per riflettere sul rapporto tra libertà personale e Covid sia su un versante giuridico, che filosofico”.

In occasione del webinar interverranno: Elena Colombetti, Professore associato di filosofia morale nell’Università Cattolica di Milano e Alessandro Candido, Avvocato e Professore a contratto di diritto pubblico nell’Università di Milano Bicocca, nonchè Presidente delle Acli provinciali di Piacenza, del Meic e dell’Associazione degli ex studenti del Collegio Sant’Isidoro.

Per seguire il webinar è necessario collegarsi a questo link: https://lnkd.in/eNsTn-N