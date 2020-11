L’illustratore Terranera protagonista del primo evento “La scelta di leggere Piace”

Cosa vuol dire essere illustratore al giorno d’oggi? Quali sono le tecnologie che si possono utilizzare? Come si instaura l’incontro con committenti e clienti? E ancora, quanto è diverso illustrare una scenografia rispetto ad un libro?

A queste e altre domande darà una risposta via web, venerdì 13 novembre alle 14.30, lo scenografo e illustratore Lorenzo Terranera, nell’ambito del progetto “La Scelta di leggere Piace” promosso e organizzato dalla biblioteca comunale Passerini Landi. L’incontro sarà trasmesso su piattaforme dedicate e in diretta streaming sulla pagina Facebook della biblioteca comunale, con gli studenti delle scuole medie superiori che hanno aderito all’iniziativa.

Nato a Roma nel 1968, Terranera ha iniziato lavorando per il teatro d’attore e di figura, partecipando alla realizzazione di videoclip musicali e spot pubblicitari. Per dodici anni ha realizzato gli sfondi in studio per il programma “Ballarò” di Rai Tre. Dal 2014 cura la grafica e le animazioni per la trasmissione “Di martedì” condotta da Giovanni Floris su La7. Nel 2005 ha fondato, insieme a Fabio Magnasciutti, la scuola di Illustrazione Officina B5, dove ancora oggi, insieme a numerosi altri colleghi, insegna Illustrazione per l’infanzia. Ha realizzato i disegni di oltre ottanta libri per numerose case editrici italiane, enti pubblici e istituzioni internazionali come Unicef, Amnesty International, Fao e World Food Programme.

Il secondo incontro avrà luogo l’1 dicembre, sempre alle 14,30, in diretta streaming. Interverrà lo scrittore Fabio Geda.