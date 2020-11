L’informazione ai tempi della pandemia, 4 appuntamenti in streaming su PcSera

L’informazione ai tempi del Covid. Questo il tema centrale della nona edizione di Glocal, il Festival del Giornalismo Digitale organizzato da Varesenews dal 12 al 14 novembre, che quest’anno sarà online.

L’evento, organizzato in collaborazione con Anso, associazione della stampa online di cui anche la nostra testata fa parte, vedrà testimonianze e interventi di persone che in questi mesi hanno affrontato l’emergenza sanitaria raccontandola, spiegandola, usando parole e numeri.

Quindici gli incontri previsti, ai quali si aggiungono due eventi serali, con oltre 60 relatori, tutti trasmessi in streaming sulla pagina Facebook di Glocal e sul canale Youtube di Varesenews.

La redazione di PiacenzaSera.it ha deciso di ‘rilanciare’ via Facebook alcuni degli appuntamenti in programma, in diretta sulla nostra pagina social.

Il primo si terrà oggi, 12 novembre, dalle 9 alle 12: Emergenza Covid: le fonti, le testimonianze, le fake news, con tra gli altri Vito Romaniello, caporedattore La Presse, Ruben Ruzzante, docente di diritto dell’informazione della Cattolica di Milano, Alessandro Politi, de Le Iene, Valerio Staffelli di Striscia la notizia.

Il secondo è in programma sempre per la giornata di oggi, alle 21, e parlerà di Giornali, il digitale ci salverà?, con il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio e Gianfranco Fabi, giornalista e docente Luic.

Il terzo si terrà il 13 novembre, dalle 15, dal titolo La scienza in prima pagina.

L’ultimo appuntamento si terrà il 13 novembre, dalle 21, dedicato a Giulio Giorello, il filosofo della libertà.