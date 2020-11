L’ordinanza di Bonaccini non basta, l’Emilia Romagna da domenica in zona arancione

L’ordinanza di Stefano Bonaccini, varata solo ieri, non basta: l’Emilia Romagna passa in zona arancione.

Manca ancora il provvedimento firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza, ma a confermare il passaggio di fascia della nostra regione è stato l’assessore alla Salute Raffaele Donini – intervenuto in diretta Facebook per l’aggiornamento settimanale sull’andamento dell’epidemia – spiegando che le nuove misure entreranno in vigore “per due settimane dalla giornata di domenica”: “Questo significa – ha detto – che, oltre a quelle adottate ieri con l’ultima ordinanza regionale, scatteranno altre misure di restrizione, rese necessarie perchè l’andamento epidemiologico ha portato a tanti ricoveri nei nostri ospedali”.

“Se da un lato – è entrato nel dettaglio Donini – abbiamo un rapporto positivi-tamponi minore rispetto alla media nazionale ed un indice Rt di 1.4, in calo rispetto alla scorse settimane, dall’altro registriamo un dato molto importante sul fronte dei ricoveri, che nei reparti Covid sono il 50% sul totale dei posti attivi e in terapia intensiva il 34% sempre sul totale dei posti attivi nei nostri ospedali: ed è per questo dato che noi siamo considerati per un passaggio di fascia. Ricordiamo che le nostre strutture sanitarie non stanno curando solo le persone affette da Covid, ma anche erogando la gran parte delle prestazioni programmate a livello chirurgico e ambulatoriale: siamo quindi impegnati su un doppio fronte, non possiamo permetterci di non curare e prendere in carico le tante persone che hanno bisogno di cure”.

Secondo le ultime disposizioni, passeranno in area rossa le regioni Campania e Toscana, mentre entreranno in area arancione le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche.

VIDEO – IL PUNTO SULL’EMERGENZA CON L’ASSESSORE DONINI

COSA CAMBIA – Nelle aree “arancioni” (a criticità medio-alta) – lo ricordiamo – oltre alle misure in vigore per le regioni “gialle”, sarà vietato spostarsi in entrata e uscita da una regione all’altra e da un comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute o necessità, e viene stabilita la chiusura di bar e ristoranti sette e giorni su sette, che potranno però operare fino alle 22 per l’asporto e senza limitazioni per le consegne a domicilio. Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, restano chiusi palestre, piscine, teatri e cinema, mentre rimangono aperti i centri sportivi.

