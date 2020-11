Lutto per la scomparsa del professor Negri, portò la facoltà di Giurisprudenza a Piacenza

Lutto per la scomparsa del professor Giovanni Negri, portò la facoltà di Giurisprudenza della Cattolica a Piacenza.

A Piacenza dal 1995 al 2000 è stato presidente del corso di laurea in Giurisprudenza dipendente dalla sede milanese e dal 2000 al 2004 preside della Facoltà, istituita anche con il suo rilevante contributo e impegno.

Il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa del professor Giovanni Negri

Il sindaco Patrizia Barbieri e il vice sindaco con delega all’Università Elena Baio esprimono, anche a nome dell’Amministrazione comunale, il cordoglio per la scomparsa del professor Giovanni Negri, sottolineandone “l’altissima levatura accademica, intellettuale e umana. Piacenza – aggiungono – serberà sempre con profonda stima e riconoscenza il ricordo di un illustre giurista e docente, il cui impegno è stato determinante per avviare il corso di laurea in Giurisprudenza presso la sede cittadina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e consolidarne, negli anni successivi, lo sviluppo come Facoltà”.