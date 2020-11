Lyons, altri sei giocatori positivi al Covid. Salta l’esordio in campionato

Sitav Rugby Lyons, altri sei giocatori della rosa sono risultati positivi al tampone a seguito dei controlli di rito dopo il primo caso di positività al Covid riscontrato dieci giorni fa.

A rendelo noto la società bianconera, che ha quindi richiesto il posticipo del match contro Argos Petrarca Padova, originariamente in programma sabato 7 novembre e valido per il primo turno di Peroni TOP12 2020/2021. “I giocatori – viene spiegato – sono tutti in isolamento domiciliare, stanno bene e non presentano sintomi. Il tampone di controllo verrà effettuato nel corso della settimana come da protocollo nazionale”.

“La Società – si legge in una nota – tiene a precisare che si comporta sempre nel rigoroso rispetto delle norme vigenti, con attenzione particolare al fatto che vengano rispettate da tutti i tesserati e dai frequentatori dei nostri impianti. Le misure adottate hanno permesso di individuare e isolare celermente i tesserati entrati in contatto con i positivi, evitando un’ulteriore diffusione del virus all’interno del nostro personale”.