Mainardi (Sx per Fiorenzuola) “Ha senso organizzare l’evento Mercanti di Qualità?”

L’intervento di Nando Mainardi – consigliere comunale Sinistra per Fiorenzuola

“A quanto apprendo, il Comune di Fiorenzuola è tra gli organizzatori di un evento programmato per domenica 15 novembre intitolato “Mercanti di qualità”, che dovrebbe tenersi in piazza Cavour dalle 8 alle 19 e consistente nell’esposizione di bancarelle.

Mi chiedo se una manifestazione del genere sia opportuna, vista la situazione di crescente emergenza sanitaria in cui ci troviamo, e quali valutazioni abbia fatto l’Amministrazione in merito alla tutela della salute delle persone, ovvero degli ambulanti e dei visitatori. Non bisognerebbe evitare le occasioni di assembramento?

Mi chiedo anche se sia corretto nei confronti di altre categorie economiche che in queste settimane stanno facendo i conti con le limitazioni stringenti derivanti dagli ultimi Dpcm e dalla propagazione del virus.

Mi chiedo, soprattutto, se sia possibile farlo, dato che le indicazioni istituzionali sono molto chiare e sono disponibili presso il sito della Prefettura di Piacenza: alla domanda presente nella FAQ predisposta dal Ministero dell’Interno, riferita alle regioni che si trovano in “zona gialla”, “Nella nozione delle fiere, vietate dal Dpcm, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale?”, si legge la seguente risposta: “Sì, tali manifestazioni, anche a carattere di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dall’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate”. Il significato è perciò chiarissimo.

Chi ha deciso di organizzare ciò nonostante questo evento? Con quale atto amministrativo?

Riteniamo che, in questa fase difficilissima, non ci debba essere nessuno spazio per forzature e la politica dei piccoli favori. Per questo, depositeremo in queste ore un’interrogazione. Se l’Amministrazione intende andare avanti, ne risponderà pubblicamente”.