Manifestazione anti Dpcm di novembre, denunciate tre persone

Manifestazione anti Dpcm del 3 novembre, tre persone denunciate dalla Questura di Piacenza. Dovranno rispondere dei reati di “inosservanza dei provvedimenti dati dall’Autorità” e “inosservanza delle prescrizioni” imposte dal testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Le denunce sono scattate perché, dopo una prima fase in cui la protesta si è tenuta nei pressi del Pubblico Passeggio,rispettando le prescrizioni dettate dalla normativa che prevede la staticità delle manifestazioni, in una seconda fase, alcuni manifestanti hanno dato vita ad un corteo che ha raggiunto Piazza Cavalli, percorrendo viale del Pubblico Passeggio, via Santa Franca e via Sant’Antonino.

Durante la manifestazione, i rappresentanti delle forze dell’ordine hanno fatto presente che la manifestazione si sarebbe dovuta svolgere in maniera statica, ma, nonostante gli avvertimenti, alcuni soggetti hanno dato vita ad un corteo che ha raggiunto Piazza Cavalli.

La polizia ha così indagato a piede libero 3 persone (italiane dai venticinque ai sessanta anni), identificate quali promotori del corteo grazie alle riprese realizzate dagli operatori della poliziasScientifica.

“La polizia – sottolinea la Questura – come già chiarito in passato, è presente per garantire che ogni cittadino possa manifestare le proprie idee, anche di dissenso, nel rispetto della legge”.