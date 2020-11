Maschi (Noi per Rivergaro) “Annullato all’ultimo il consiglio comunale in presenza”

Intervento di Michele Maschi, Consigliere Comunale gruppo “Noi per Rivergaro”

I Consiglieri Comunali di Rivergaro, di minoranza e maggioranza, aspettavano da mesi di poter celebrare i Consigli Comunali in presenza, modalità sostituita dalle videoconferenze a causa dell’emergenza Covid-19. Finalmente era arrivata l’occasione buona: infatti, in seguito alla conferenza dei capigruppo, il Sindaco Albasi, in qualità di Presidente del Consiglio, aveva convocato per domani, sabato 28 novembre, la riunione pubblica presso l’auditorium della Casa Comunale. L’ampio salone avrebbe accolto adeguatamente i partecipanti e la cittadinanza alle ore 21.

Il Sindaco, però, pare non abbia preso adeguatamente in considerazione l’ultimo DPCM, che vieta alle persone di uscire di casa nella fascia oraria tra le h 22 e le h 5. Considerato che il Consiglio sarebbe andato ben oltre l’inizio del coprifuoco, il Sindaco doveva dotarsi di un sistema di trasmissione audio/video che consentisse ai cittadini di seguire l’incontro del Consiglio svolto in presenza, come fanno già da tempo diverse altre Amministrazioni. Inoltre, va ricordato che lo stesso Sindaco Albasi, più di un anno fa, dichiarò che un impianto di registrazione si sarebbe dovuto installare in gennaio 2020.

Ritenendo imprescindibili i principii di pubblicità e partecipazione della cittadinanza ai Consigli Comunali (sanciti da Regolamento), il consigliere Michele Maschi ha scritto al Sindaco per invitarlo ad integrare l’organizzazione del consesso di domani in modo che la cittadinanza possa seguire i lavori anche da remoto. Il Sindaco anziché adoperarsi per trovare tempestivamente una soluzione anche provvisoria, ha invece preferito annullare la convocazione in presenza ritornando alla modalità videoconferenza. Così nella giornata di oggi ha dato avviso dell’urgente cambio di programma, glissando totalmente sul motivo dell’annullamento.

Si tratta di un altro appuntamento mancato che va ad aggiungersi alla lunga lista di promesse non mantenute da questa Amministrazione.