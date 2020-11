Metalmeccanici in sciopero il 5 novembre, presidio davanti a Confindustria

Giovedì 5 novembre è giornata di sciopero nazionale dei lavoratori del settore metalmeccanico

“Ad un anno dall’avvio per la trattativa per il rinnovo del Contratto Nazionale dei Metalmeccanici il disimpegno della parte datoriale costringe i lavoratori a 4 ore di sciopero in tutt’Italia – spiegano i sindacati di Fim, Fiom e Uilm -. A Piacenza lo sciopero è fissato in ciascun azienda – lo sciopero riguarda le aziende associate a Federmeccanica – per le ultime quattro ore di ogni turno di lavoro, quindi l’astensione dal lavoro avverrà in prevalenza nel pomeriggio. Nella mattinata del 5 novembre è prevista un’iniziativa di protesta ma riservata ai delegati sindacali, che si costituiranno in presidio davanti alla sede provinciale di Confindustria. “Verranno rispettate – viene assicurato dai promotori della manifestazione – con attenzione tutte le norme di sicurezza a tutela della salute dei partecipanti”.

“Ad un anno esatto dalla presentazione della piattaforma contrattuale, i metalmeccanici scioperano 4 ore con manifestazioni e presidi in tutta Italia per il rinnovo del contratto nazionale scaduto ormai da 10 mesi. In particolare lo sciopero vuole essere una risposta all’intransigenza di Federmeccanica e Assistal, che in questi mesi hanno nei fatti impedito la trattativa, insieme alla necessità di mettere al centro dell’iniziativa del sindacato i temi della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, dei diritti e della difesa dell’occupazione e della valorizzazione e migliore tutela del lavoro metalmeccanico. La mobilitazione dei metalmeccanici pone al centro sei questioni fondamentali: difesa dell’occupazione e rilancio dell’industria metalmeccanica; aumento del salario, miglioramento del welfare, dei diritti e delle tutele; salute e sicurezza dei lavoratori; stabilizzazione dell’occupazione precaria e introduzione della clausola sociale nei cambi appalti; riconoscimento delle competenze professionali; contrattazione dello smart working e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

In piazza dell’Esquilino a Roma si svolgerà dalle ore 10 di giovedì 5 novembre una conferenza stampa con Roberto Benaglia segretario generale Fim, Francesca Re David segretaria generale Fiom e Rocco Palombella, segretario generale Uilm. In apertura della conferenza stampa ci sarà il collegamento con i presidi delle diverse piazze per dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori.