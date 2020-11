Degrado al Parco don Aldo Corbelletta di via Molinari-Porta a Piacenza, i residenti della zona si mobilitano con una raccolta firme.

“Si tratta di una petizione da portare all’Amministrazione Comunale affinché si attivi per rendere decorosa la situazione – spiegano i referenti dell’iniziativa -. In questi giorni siamo arrivati a un primo importante risultato: sono state infatti raccolte mille firme. A questo punto – le richieste dei residenti – chiediamo con più forza all’Amministrazione Comunale: di attivarsi per ripristinare la pulizia e la cura del Parco Don Aldo Corbelletta; di curare il verde e di sostituire le piante tagliate; di ripristinare le panchine e i tavoli; di sostituire i giochi rovinati; di attivarsi per risolvere la questione del Piazzale che si trascina da decenni; di rendere percorribile via Porta, una via pubblica con buche profonde, alle auto; di permettere alle persone disabili su carrozzelle e ai genitori con bambini sui passeggini di percorrere via Porta”.

“Il piazzale è utilizzato come parcheggio – precisano -, oltre che dagli sportivi che accedono al campo da calcio, dalle persone che si recano al parco e da tutti i cittadini. Risolvere la situazione è un dovere dell’Ente Pubblico. Noi come abitanti in zona siamo disponibili a fare la nostra parte per coinvolgere i cittadini, le scuole, la parrocchia e contribuire collettivamente per fare in modo che questi spazi siano utilizzati e vissuti in modo civile. Quello che facciamo lo faremmo ancora più volentieri se l’Ente pubblico facesse ciò che è di sua competenza e dimostrasse interesse per il Bene Comune. L’ultima volta che è stata fatta una pulizia approfondita nel parco e nel piazzale l’abbiamo fatta con il contributo dei ragazzi della scuola media Anna Frank, durante l’iniziativa di Puliamo il mondo, e li ringraziamo”.

