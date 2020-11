Minacce al sindaco di Piacenza, la solidarietà dei partiti e della nostra redazione

Minacce al sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, la solidarietà dei partiti e della nostra redazione.

I sindaci sono sempre stati in prima linea contro il covid. Il nostro territorio lo sa bene: sono stati tra i primi ad ammalarsi e qualcuno, come Giovanni Malchiodi di Ferriere, ha lasciato la sua comunità orfana di una guida appassionata e capace. Abbiamo già avuto modo di esprimere personalmente al sindaco Barbieri il nostro sostegno, perché sappiamo che il coraggio sicuramente non le manca nell’affrontare un gesto inqualificabile e vigliacco e che speriamo abbia l’effetto di ricompattare i piacentini tutti, nell’adottare i comportamenti necessari per affrontare un nemico tanto impalpabile quanto dagli effetti devastanti.

Paola Pinotti

direttore di PiacenzaSera.it

LA SOLIDARIETA’ DI FORZA ITALIA PIACENZA – “Apprendo con stupore e amarezza la notizia che il Sindaco Patrizia Barbieri ha visto recapitarsi in mattinata una lettera di minacce a firma di sedicenti Brigate Rosse. Intendo esprimere a lei la mia personale, e quella di tutta Forza Italia di Piacenza, vicinanza e solidarietà per questo spiacevole episodio accaduto” scrive il commissario provinciale di Forza Italia, Gabriele Girometta.

“Patrizia Barbieri sta guidando con fermezza la città in questa situazione di grande emergenza sanitaria ed economica, in accordo con tutte le istituzioni locali e nazionali. Chi attacca e minaccia un bravo Sindaco, di riflesso lo fa contro tutto il sistema democratico che abbiamo in Italia e contro i cittadini che in questo caso siamo noi piacentini. Questo episodio ci deve unire ancora di più nella lotta alla pandemia in atto, trovando tutti insieme le risposte alle tante domande di aiuto che arrivano dal nostro tessuto socio economico. Chi vuole sfruttare questo momento per destabilizzare gli equilibri sociali, che con grande difficoltà si sta cercando di mantenere, deve essere prontamente individuato dalle autorità competenti e messo in condizioni di non poter nuocere alla tranquillità del nostro Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni”.

SOLIDARIETA’ DI GIANCARLO TAGLIAFERRI (FDI) -“Siamo vicini ai sindaci dell’Emilia-Romagna e al Presidente Bonaccini per le minacce subite dalle nuove Br. Si tratta persone ideologicamente ritardate i cui riferimenti hanno già fatto troppi morti e troppo male all’Italia: questo è un momento di unità e di coesione che ci impegna tutti. Da piacentino mando un saluto e un abbraccio particolare a Patrizia Barbieri: sapremo reagire e essere forti” scrive il consigliere regionale FdI Giancarlo Tagliaferri.

I CONSIGLIERI M5S – A nome del movimento 5 stelle, esprimiamo tutta la nostra vicinanza al sindaco Barbieri per le vergognose minacce ricevute. Ci auguriamo naturalmente la pronta individuazione dei responsabili del vile gesto.

I CONSIGLIERI PD – Chi pensa di intimidire le istituzioni democratiche della nostra regione, troverà, a loro difesa, tutta la nostra comunità.

Quello accaduto al Sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, così come già avvenuto nei giorni scorsi al Sindaco di Rimini, a quello di Modena, a quello di Ravenna, a quello di Forlì nonché al Presidente Stefano Bonaccini, è inaccettabile. Sono atti ignobili e vergognoso, di cui non abbiamo paura

Noi saremo sempre a fianco dei nostri Sindaci, a prescindere dal colore politico. A tutti loro la nostra solidarietà.

Confidiamo che gli autori di tali minacce siano presto individuati e consegnati nelle mani dell’Autorità Giudiziaria.

LA SOLIDARIETA’ DEL PD DI PIACENZA – Il PD piacentino esprime solidarietà e vicinanza al Presidente Bonaccini a tutti i Sindaci e Amministratori della nostra Regione, fra i quali il Sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri , oggetto in queste ore di minacce indegne a firma nuove BR.