Natale in anticipo a Cadeo, l’appello del sindaco Bricconi “Compriamo dai nostri commercianti”

A Cadeo (Piacenza) le luci di Natale illuminano il paese con settimane di anticipo.

Da metà novembre, infatti, basta percorrere il controviale lungo la via Emilia per ammirare le luminarie natalizie e il Municipio “ridisegnato” da file di piccole ed eleganti luci.

“Per questo Natale 2020 abbiamo voluto anticipare l’atmosfera natalizia – spiega Marco Bricconi, primo cittadino di Cadeo -; luci per illuminare le nostre strade, certo, ma anche per illuminare i nostri pensieri e i nostri cuori appesantiti da questi mesi duri segnati dalla pandemia”.

Luminarie che adornano anche via Trento e il principale viale di Roveleto, viale Aldo Moro. “Vorremmo che queste luci fossero un richiamo all’unità e alla coesione, a vivere questo tempo uniti e solidali”, sottolinea Bricconi.

Solidarietà che i cittadini sono chiamati a sperimentare concretamente, come spiega il primo cittadino di Cadeo: ”Un altro piccolo gesto, che traccia un’importante ed essenziale via di solidarietà, è quello che ci viene suggerito dai nostri commercianti. In questo tempo natalizio compriamo italiano e se possibile locale. Un monito che avevo già lanciato durante il lockdown a marzo, promuovendo più volte l’acquisto dai nostri commercianti, che pure consegnavano a domicilio, per contribuire a risollevarci dalle difficoltà insieme, senza cedere a multinazionali o colossi online che da questa emergenza si stanno arricchendo a scapito delle realtà locali”.

“Se vogliamo uscire vincenti da questo tempo di crisi dobbiamo aiutarci vicendevolmente – conclude Bricconi -. Aiutiamo i negozi di vicinato, gli esercizi commerciali, le attività e gli operatori del nostro territorio, diversamente la sconfitta di alcuni diventa sconfitta per tutti”.