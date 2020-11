Come un po’ in tutta Italia, anche a Piacenza quello che ci attende sarà un Natale inevitabilmente in “tono minore”.

Come annunciato dall’assessore al Commercio Stefano Cavalli, infatti, la nuova ondata covid – e le conseguenti misure restrittive – “impediranno lo svolgimento dei tradizionali mercatini e di tutte quelle altre iniziative che solitamente animano il centro storico”. Tuttavia, per non far mancare un pizzico di leggerezza e spirito natalizio, intorno alla fine del mese le vie cittadine si accenderanno con le luminarie.

“Per l’allestimento, che è in corso in questi giorni, sono stati stanziati 50mila euro – fa sapere Cavalli -: uno sforzo dell’Amministrazione per non gravare ulteriormente sulle casse dei commercianti, i quali sono stati esentati da qualsiasi esborso economico. L’auspicio, che si lega ad un miglioramento della condizione sanitaria, è quello di poter avere per Natale un parziale allentamento delle restrizioni, con conseguente beneficio per le attività commerciali”.