“Negozi aperti alla domenica. Emilia in zona gialla? Presumo dalla prossima settimana”

L’Emilia Romagna tornerà in zona gialla prima del 3 dicembre? Domanda che in tanti si stanno ponendo. Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, intervistato da Gaia Tortora su La7, sembra essere ottimista.

“Guardando i numeri, credo che diventeremo zona gialla nei prossimi giorni – dice Bonaccini -. Potendo inasprire i provvedimenti adottati dal Governo, avevamo assunto alcune misure che allenteremo, visto l’andamento dei contagi. Con ogni probabilità oggi decideremo di riaprire i negozi la domenica, andando un po’ a sfumare l’ordinanza adottata dalla Regione. Cominciamo ad allentarla, perché 2 settimane fa avevamo un Rt a 1,64, stiamo scendendo appena sopra l’1”.

Rispetto alla riapertura delle scuole, che per il Governo potrebbe avvenire a gennaio, Bonaccini dice che avrebbe scelto di ripartire con le lezioni in presenza già a dicembre. “Ma su questi temi – afferma il presidente della Regione Emilia Romagna – non si possono fare cose diverse uno dall’altro. Di scuola si è parlato troppo poco, per me la scuola è anche socialità, relazioni e stiamo rischiando di non comprendere fino in fondo il prezzo che stiamo facendo pagare ai ragazzi. Se si dovesse decidere per i primi di gennaio è comunque tempo non lontano, ma non bisogna sottovalutare cosa significhi aver rinunciato alla didattica in presenza: il tema della scuola è centrale”.