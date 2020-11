Non ce l’ha fatta il ragazzo di 24 anni coinvolto nel frontale sulla Salsediana

Non ce l’ha fatta il ragazzo fidentino di 24 anni rimasto coinvolto nel pomeriggio del 14 novembre in un incidente stradale lungo la strada provinciale Salsediana tra Castelnuovo Fogliani e Scipione, al confine tra le province di Piacenza e Parma.

Il giovane è deceduto in ospedale a Parma dove era stato trasportato d’urgenza a seguito dello schianto. Viaggiava a bordo di una Alfa Mito che per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un fuoristrada sul quale viaggiavano un uomo e una donna, rimasti seriamente feriti. Il 24enne era stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Parma, dove è deceduto a causa dei gravi traumi riportati.

I carabinieri sono impegnati ad accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.