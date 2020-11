Nuova passerella alla stazione di Rottofreno, domenica modifiche alla circolazione dei treni

Domenica 29 novembre Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà lavori propedeutici alla realizzazione di una passerella pedonale, per il collegamento delle banchine nella stazione di Rottofreno (Piacenza).

Per consentire l’intervento, cinque treni regionali saranno interamente o parzialmente sostituiti con autobus (SCARICA LOCANDINA CON TUTTE LE MODIFICHE ).

I lavori – informa Rete Ferroviaria Italiana – consisteranno nel varo di una struttura metallica per lo scavalco dei binari, operazione che sarà eseguita da una squadra di 20 tecnici e con l’utilizzo di una autogru della portata di 200 tonnellate. L’attività rientra fra quelle in corso da parte di Rfi per il potenziamento tecnologico e infrastrutturale della linea Piacenza – Alessandria, con completamento entro la primavera del prossimo anno e un investimento complessivo di circa 29 milioni di euro.

Previsti – spiega Rfi – l’upgrading degli apparati per la gestione del traffico, la realizzazione di un nuovo sottopassaggio nella stazione di Sarmato e quella di passerelle pedonali a Rottofreno e San Nicolò. L’investimento di Rfi per gli interventi nella stazione di Rottofreno è di 1 milione e 100 mila euro.

Le modifiche al programma di circolazione dei treni, in vigore nella sola giornata di domenica 29 novembre, sono consultabili nelle stazioni e sui sistemi informatici e di vendita delle imprese ferroviarie.