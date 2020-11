Nuove misure restrittive per l’Emilia Romagna? Bonaccini in videoconferenza con i sindaci

Nuove misure restrittive per l’Emilia Romagna? Stefano Bonaccini ne parlerà in videoconferenza con i sindaci dei comuni capoluogo e presidenti di provincia della Regione.

Ad annunciarlo è lo stesso presidente, via Facebook. “Stiamo valutando – scrive – di assumere nuove misure per evitare gli assembramenti che si continuano a vedere nelle città e non solo, basti pensare all’ultimo fine settimana”.

“Per questo, ho sentito anche i presidenti Zaia e Fedriga, le cui Regioni sono in fascia gialla come l’Emilia-Romagna, e il ministro Speranza, per arrivare a ordinanze regionali il più possibile concordate, forse già domani. L’obiettivo di tutti è quello di fermare il contagio e invertire la curva pandemica”.