Nuovo Dpcm: coprifuoco dalle 22, trasporto pubblico al 50% e musei chiusi

“Coprifuoco” alle 22, smart working e trasporto pubblico al 50%, ad eccezione del trasporto scolastico dedicato.

Sono questi alcuni dei punti contenuti nel nuovo Dpcm firmato da Giuseppe Conte nella notte. Il nuovo decreto entrerà in vigore il 5 novembre ed avrà validità fino al 3 dicembre.

Ecco alcune indicazioni, in attesa di sapere in quale area di rischio si collocheranno la Regione Emilia Romagna e Piacenza.

Il “coprifuoco” durerà dalle 22 alle 5 del mattino su tutto il territorio nazionale, durante questo arco di tempo sarà possibile spostarsi solo per motivi di lavoro o di salute.

Riguardo al trasporto pubblico, a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto

ferroviario regionale sia consentito un coefficiente non superiore al 50 per cento, restano aperte scuole elementari e medie, didattica a distanza al 100% alle superiori. Restano chiusi i centri commerciali – ad eccezione di negozi alimentari e farmacie – nel weekend e nei festivi. Chiusi anche musei e sale bingo, mentre resta l’incentivazione allo smart working, sia nel pubblico che nel privato. I negozi di parrucchieri e estetiste restano aperti.

Come è noto, i provvedimenti del Governo sono declinati in base ad aree di criticità: rosse, arancioni e verdi. Nelle prossime ore verranno comunicate le classificazioni delle Regioni, in base all’indice Rt e ad altri criteri.

Tra le differenze principali figurano le chiusure di ristoranti, bar e pasticcerie oltre al divieto di spostamenti al di fuori del proprio Comune di residenza (in zone arancioni), didattica distanza già dalla seconda media, chiusura di tutti i ristoranti e negozi, ad eccezione di quelli alimentari, divieto di spostamenti interni (in aree rosse).

Provvedimenti contestati dai Governatori: come ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza Stato – Regioni. “Destano forti perplessità – ha detto – perché comprimono ed esautorano il ruolo e i compiti delle Regioni e delle Province autonome, ponendo in capo al Governo ogni scelta e decisione sulla base delle valutazioni svolte dagli organismi tecnici”.