Nuovo Dpcm, la Galleria Borgo Faxhall aperta nel weekend

Nuove limitazioni imposte dal Dpcm presentato dal premier Conte, la Galleria commerciale Borgo Faxhall resterà aperta durante i weekend.

Nessuna limitazione per i negozi presenti al suo interno, fa sapere la stessa Borgo Faxhall, il provvedimento non si applica infatti alla struttura che è ‘galleria commerciale’ e non centro commerciale.

Per altre realtà invece si procederà alla chiusura degli esercizi commerciali, fatti salvo gli alimentari e le farmacie.