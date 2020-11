Nuovo Dpcm, vertice Governo – Regioni nel pomeriggio di oggi, 3 novembre, in attesa della firma del decreto in serata.

Conte e Bonaccini a Piacenza, la scorsa primavera

Mentre a Piacenza è in programma una manifestazione contro le chiusure e le limitazioni adottate dal 24 ottobre, il Governo sta per promuovere nuovi provvedimenti che avranno ripercussioni anche sul nostro territorio. Come già anticipato dal premier Giuseppe Conte in parlamento, tra le azioni che verranno adottate figurano il blocco degli spostamenti tra Regioni e nelle ore serali, chiusura dei musei e ritorno alla didattica a distanza al 100 per 100 alle superiori.

Misure che verranno adottate in maniera differenziata: l’intendimento del Governo è di prevedere 3 scenari di rischio, dal rosso al verde. Al momento, tra le Regioni in stato d’allerta figurano Lombardia, Piemonte e Calabria.